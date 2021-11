Spectacle « Noël, c’est dans combien de dodos » La Ferté Macé, 23 décembre 2021, La Ferté Macé.

Spectacle « Noël, c’est dans combien de dodos » La Ferté Macé

2021-12-23 18:00:00 18:00:00 – 2021-12-23

La Ferté Macé Orne

« Noël, c’est dans combien de dodos » par la compagnie Charivari Palace est un spectacle clownesque rempli d’humour, de jeu burlesque, de poésie et de rencontres. Ce spectacle interactif et drôle, se joue avec la participation active des petits et des grands enfants. La guirlande lumineuse du spectacle clignote de l’écoute, de l’étonnement, du rire, du chant et du partage avec les spectateurs

« Noël, c’est dans combien de dodos » par la compagnie Charivari Palace est un spectacle clownesque rempli d’humour, de jeu burlesque, de poésie et de rencontres. Ce spectacle interactif et drôle, se joue avec la participation active des petits et des…

« Noël, c’est dans combien de dodos » par la compagnie Charivari Palace est un spectacle clownesque rempli d’humour, de jeu burlesque, de poésie et de rencontres. Ce spectacle interactif et drôle, se joue avec la participation active des petits et des grands enfants. La guirlande lumineuse du spectacle clignote de l’écoute, de l’étonnement, du rire, du chant et du partage avec les spectateurs

La Ferté Macé

dernière mise à jour : 2021-11-19 par