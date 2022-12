SPECTACLE | NOËL AU FRONT Fleury-devant-Douaumont Fleury-devant-Douaumont Fleury-devant-Douaumont Catégories d’évènement: Fleury-devant-Douaumont

Meuse Fleury-devant-Douaumont Durant la Première Guerre Mondiale, Noël se célébrait dans un contexte bien particulier. Alors que la violence frappait le monde entre 1914 et 1918, les fêtes de Noël étaient vécues comme une parenthèse dans le quotidien morose des soldats, et de nombreuses compositions furent créées pour marquer sa célébration.

Venez découvrir ces chants et vivez un moment d’émotion durant ce concert de Noël !

Avec l’Ensemble Double Expression, Sonia Sempéré, soprano, Vincent Roth, alto et Emmanuel Pélaprat harmonium et orgue célesta. info@memorial-verdun.fr +33 3 29 88 19 16 https://memorial-verdun.fr/ © Mémorial de Verdun – Champ de bataille

