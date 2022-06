Spectacle nocturne « Valloires, l’Abbaye Lumière en ses jardins », 20 juillet 2022, .

Spectacle nocturne « Valloires, l’Abbaye Lumière en ses jardins »

2022-07-20 – 2022-08-28

Le son et lumière de l’abbaye de Valloires revient cet été du 20 juillet au 28 août !

2 fois plus grand, 2 fois plus majestueux !

benevole@valloires.com +33 3 22 29 62 33

Le son et lumière de l’abbaye de Valloires revient cet été du 20 juillet au 28 août !

2 fois plus grand, 2 fois plus majestueux !

dernière mise à jour : 2022-06-03 par