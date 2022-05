Spectacle nocturne Si Bertheaume m’était conté Plougonvelin Plougonvelin Catégories d’évènement: Finistère

Plougonvelin Finistère Spectacle déambulatoire au Fort de Bertheaume.

Durant cette balade nocturne qui vous mènera jusqu’au sommet de la forteresse, vous remonterez le temps et voyagerez entre histoire et imaginaire au gré de vos rencontres avec les personnages du Fort. Animation soumise aux conditions météorologiques.

Billetterie sur place à partir de 19h45. Départ à 20h30. 10€/ adulte, 5€/enfant (-12 ans), tarif famille (2 adultes+ 2 enfants) : 25€. asso.bertheaume@gmail.com +33 6 01 77 36 43 Spectacle déambulatoire au Fort de Bertheaume.

Billetterie sur place à partir de 19h45. Départ à 20h30. 10€/ adulte, 5€/enfant (-12 ans), tarif famille (2 adultes+ 2 enfants) : 25€. Rue de Bertheaume Fort de Bertheaume Plougonvelin

