Spectacle nocturne ” La nuit venue” par le collectif Arc en Terre Jardin de Jules et Léonie Valmondois Catégories d’évènement: Val-d'Oise

Valmondois

Spectacle nocturne ” La nuit venue” par le collectif Arc en Terre Jardin de Jules et Léonie, 4 juin 2022, Valmondois. Spectacle nocturne ” La nuit venue” par le collectif Arc en Terre

Jardin de Jules et Léonie, le samedi 4 juin à 22:00

LA NUIT VENUE… Pousser un porche et entrer dans la nuit face à un habitant des grands fonds, s’introduire sous une nappe de créatures flottantes, se laisser conduire de plateaux en plateaux par des êtres lumineux jusqu’à émerger à l’air libre sur une côte peuplée de visions, d’appels, de mélopées, de constructions imaginaires incongrues, c’est ce que pourrez découvrir en soirée samedi 4juin au centre de Valmondois, au gîte Chez Jules et Léonie, par Arc en Terre, association bucolique d’amis parleurs et plasticiens.

Entrée libre

Arc en Terre, association . Plasticienne bocagère, parcours collectif mis en spectacle samedi soir……..LA NUIT VENUE Jardin de Jules et Léonie Place Honoré Daumier 95760 Valmondois Valmondois Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T22:00:00 2022-06-04T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Val-d'Oise, Valmondois Autres Lieu Jardin de Jules et Léonie Adresse Place Honoré Daumier 95760 Valmondois Ville Valmondois lieuville Jardin de Jules et Léonie Valmondois Departement Val-d'Oise

Jardin de Jules et Léonie Valmondois Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valmondois/

Spectacle nocturne ” La nuit venue” par le collectif Arc en Terre Jardin de Jules et Léonie 2022-06-04 was last modified: by Spectacle nocturne ” La nuit venue” par le collectif Arc en Terre Jardin de Jules et Léonie Jardin de Jules et Léonie 4 juin 2022 Jardin de Jules et Léonie Valmondois Valmondois

Valmondois Val-d'Oise