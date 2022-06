SPECTACLE :NOCTURNE « LA BELLE ILLUSION » Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’évènement: 57400

Sarrebourg 57400 Etes-vous prêts pour la nouvelle création de la Compagnie Remue-Ménage ? Celle-ci nous transporte dans une autre Belle époque, où le temps s’efface et les gens se retrouvent, où la danse et le cirque l’emportent et la beauté nous embrasse… La poésie des personnages nous renvoie subtilement des images inspirées de la fin d’un siècle. Une mosaïque de personnages aussi attachants que déjantés cherchent à goûter aux plaisirs d’un bal insolite, envoûtés par les charmes de la Belle-Époque. Dès 18h00 : buvette et petite restauration sur place — 22h00 : spectacle. Cette manifestation est proposée par Tourisme Sarrebourg Moselle Sud. . Sarrebourg

