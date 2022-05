Spectacle Nocturne “Il était une fois… juillet 1789”

2022-07-18 – 2022-07-18 Le baron du Castel de coupiac est convoqué à Versailles par le roi. La baronne, sa femme s’invite pour le voyage…le castel et ses habitants en sont tous retournés…mais chuuut ! Possibilité de restauration sur place au marché de pays sur le parking de la Poste à partir de 19h

