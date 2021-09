Spectacle nocturne des Flâneries au Miroir Martigues, 11 septembre 2021, Martigues.

Spectacle nocturne des Flâneries au Miroir 2021-09-11 21:00:00 21:00:00 – 2021-09-11 23:00:00 23:00:00 Pointe brise-lames Place des Aires

Martigues Bouches-du-Rhône

Il était une fois… Venise et la place San Marco pendant le carnaval.

Costumés et photographes, matinale et nocturne, un ballet bien rodé.

Rendez vous avec lever et coucher de soleil, jeu d’ombre et de lumière.

Assistons ensemble à une soirée inoubliable, mêlant traditions, histoire, musique, magie des costumes et modernité.

Spectacle nocturne en son et lumière : “Rendez-vous” Piazza San Marco.

Avec la participation exceptionnelle de Tonny Tabbi et son orchestre.

contact@elianeavenise.fr +33 6 17 55 46 19

