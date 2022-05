Spectacle nocturne de feu” Hippogriffe “

Spectacle nocturne de feu” Hippogriffe “, 10 août 2022, . Spectacle nocturne de feu” Hippogriffe ”

2022-08-10 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-10 grand spectacle, numéro de dressage, écuyère en costume lumineux avec chevaux portugais blanc, vol de chouettes effraies, éventails de feu, chorégraphie de Garrochas enflammées, vol de buses et autres rapaces …. Spectacle “Hippogriffe” en semi-nocturne. chateauazayleferron@orange.fr +33 2 54 39 20 06 http://www.chateau-azay-le-ferron.com/ grand spectacle, numéro de dressage, écuyère en costume lumineux avec chevaux portugais blanc, vol de chouettes effraies, éventails de feu, chorégraphie de Garrochas enflammées, vol de buses et autres rapaces …. dernière mise à jour : 2022-04-05 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville