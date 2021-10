La Courneuve Parc départemental Georges-Valbon île de France, La Courneuve Spectacle nocturne au Parc George Valbon Parc départemental Georges-Valbon La Courneuve Catégories d’évènement: île de France

Spectacle nocturne – Spectacle céleste et participatif Pour la sixième année consécutive, le Département de Seine Saint-Denis vous invite, le temps d’une soirée, à un spectacle nocturne au Parc départemental Georges-Valbon. Venez découvrir une création poétique et participative. Ce spectacle d’art céleste, monumental et lumineux propose des musiques, images, prouesses corporelles et techniques qui envoleront les cœurs. RDV à 19h sur le Boulodrome, dans le Parc départemental Georges-Valbon. Durée du spectacle : 1h15. Spectacle gratuit. Plus d’informations sur : https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/ Nuit Blanche -> Nuit Blanche Parc départemental Georges-Valbon Entrée Pyrus, Marville ou Tapis-Vert La Courneuve 93120

7 : La Courneuve – 8 Mai 1945 (2498m) 13 : Saint-Denis – Université (2772m) 249 B : La Courneuve-Aubervilliers T11 : Dugny-La Courneuve

