Spectacle nocturne au château tous les samedis soir d’été Beaugency Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Loiret

Spectacle nocturne au château tous les samedis soir d’été Beaugency, 2 juillet 2022, Beaugency. Spectacle nocturne au château tous les samedis soir d’été Beaugency

2022-07-02 – 2022-08-27

Beaugency Loiret Beaugency Mise en valeur des façades de la cour intérieure du château de Beaugency par deux mapping. La durée de la représentation est de 30 min environ. Un entracte est proposé entre les mapping. Un bar vous proposera une sélection de boissons. Spectacle château de Beaugency contact@chateau-beaugency.com +33 2 34 59 74 73 https://www.chateau-beaugency.com/ Mise en valeur des façades de la cour intérieure du château de Beaugency par deux mapping. La durée de la représentation est de 30 min environ. Un entracte est proposé entre les mapping. Un bar vous proposera une sélection de boissons. Château Beaugency

Beaugency

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Catégories d’évènement: Beaugency, Loiret Autres Lieu Beaugency Adresse Ville Beaugency lieuville Beaugency Departement Loiret

Beaugency Beaugency Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaugency/

Spectacle nocturne au château tous les samedis soir d’été Beaugency 2022-07-02 was last modified: by Spectacle nocturne au château tous les samedis soir d’été Beaugency Beaugency 2 juillet 2022 Beaugency Loiret

Beaugency Loiret