Spectacle – Noces de Sang Centre Paris Anim’ Espace Beaujon Paris, 12 octobre 2023, Paris.

Le jeudi 12 octobre 2023

de 20h00 à 21h30

Le vendredi 13 octobre 2023

de 20h00 à 21h30

.Public adolescents adultes. payant

12€ / 10€ TR

Une histoire d’amour interdit, dans un paysage aride, ou les moeurs éteignent le plaisir et l’épanouissement personnel, l’unique moyen est de s’enfuir, de combattre le rituel, et peut être, de mourir.

Dans un village, tout semble sourire aux deux jeunes fiancés, le mariage se prépare selon les traditions. Mais dans l’intimité, les choses ne sont pas si évidentes et alors que le mariage a été célébré et que la fête bat son plein, la fiancée et son ancien amant, Leonardo, s’enfuient, poussés par une force plus intense que leur volonté. S’en suit une longue traque dans les bois, qui finira en bal sanglant. Toute cette épopée sera guidée par des voix plus puissantes que celles des hommes ; la Lune et la Mort.

Cette année, la compagnie se lance dans son projet le plus ambitieux, ce texte incontournable et monumental de la littérature méditerranéenne. C’est un hommage au théâtre dans son ensemble.

Centre Paris Anim’ Espace Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Contact : https://ebeaujon.org/evenements/spectacles/noces-de-sang/ +33153530699 info@ebeaujon.org https://www.facebook.com/events/292953353452396/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/292953353452396/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.billetreduc.com/316206/evt.htm

© Compagnie de la Robe Rouge Noces de Sang, de la Compagnie de la Robe Rouge – Espace Beaujon