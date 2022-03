Spectacle ” Njeddo Dewal, mère de la calamité ” Bibliothèque Arthur Rimbaud Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Spectacle ” Njeddo Dewal, mère de la calamité ” Bibliothèque Arthur Rimbaud, 20 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 20 mai 2022

de 19h00 à 21h00

gratuit

La bibliothèque Arthur Rimbaud vous invite à découvrir ce conte d’Amadou Hampaté Bâ raconté par la Compagnie Little Wing. « Njeddo Dewal, mère de la calamité », d’après Amadou Hampâté Bâ, est l ‘ancêtre du célèbre film d’animation « Kirikou ». Cependant, à l’écoute du conte, on découvre un univers moins édulcoré où l’être humain apparaît avec ses forces et ses faiblesses et une sorcière qui n’est pas victime du mal, mais son incarnation même. Ce conte est rempli de rebondissements inattendus, de sagesse et de rire. Comme le disait Amadou Hampâté Bâ : « un conte sans rire est comme un plat sans sel ». Sur réservation auprès des bibliothécaires à partir du 29 avril 2022. A partir de 12 ans. Bibliothèque Arthur Rimbaud 2 place Baudoyer Paris 75004

7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (273m) 96 : Église Saint-Gervais (Paris) (39m)

Contact : 0144547670 bibliotheque.arthur-rimbaud@paris.fr Littérature;Théâtre

Compagnie Little Wing

