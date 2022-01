Spectacle « Nine et Perlo » Catégorie d’évènement: île de France

de 10h45 à 11h20

de 11h30 à 12h05

gratuit

Du matin au coucher, une série d’événements se produit dans la chambre de Nine et Perlo : il y a des apparitions, des disparitions, des fleurs qui poussent, des valises magiques qui se déplacent et font de la musique, le chat Bouli-Boula qui fait des bêtises… Dans leurs aventures, Nine et Perlo chantent et s’amusent avec la musique. Spectacle de la Compagnie Dire Encore, conçu par Nicolas Mège et interprété par Stéphanie Lanoy, Thomas Arnaud et Nicolas Mège à la musique. Spectacle jeune public (de 18 mois à 5 ans) Contact : 01 53 29 74 30 bibliotheque.charlotte-delbo@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-charlotte-delbo-1664 https://fr-fr.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo/ Théâtre;Histoire

