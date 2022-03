Spectacle Nina Lisa La Hague, 8 avril 2022, La Hague.

Spectacle Nina Lisa Espace Culturel de La Hague BEAUMONT-HAGUE La Hague

2022-04-08 20:30:00 20:30:00 – 2022-04-08 22:00:00 22:00:00 Espace Culturel de La Hague BEAUMONT-HAGUE

La Hague Manche La Hague

Une odyésé musicale et théâtrale sur Lisa et Nina Simone

Nina Simone, une des artistes essentielles du 20e siècle, mais aussi une mère.

Lisa Simone, sa fille, également chanteuse, emménage dans la villa où sa mère a fini ses jours.

Dans un coffre, elle découvre son autobiographie. Soudain, quelqu’un apparaît. C’est Nina. Cette nuit, ces deux femmes se parlent et chantent l’amour, la lutte pour les droits civiques, la filiation, la maladie et l’afro féminisme. Elles ont tant à se dire. A moins que ce ne soit Nina qui se parle à elle-même, seule, à ressasser son passé et ses échecs ?

Le jazz et la musique classique s’entrechoquent portés par un pianiste et deux superbes voix, pour interroger la filiation, l’amour, le racisme, la maladie, la lutte pour les droits civiques et l’afro féminisme.

« Quelle était la nature des relations avec votre mère ?

Compliquées, passionnées. Un torrent de vie coulait chaque jour, et au milieu, l’amour. J’ai écrit les paroles de Child in Me en 2007. Elles racontent ses sacrifices pour défendre son peuple, mes larmes quand je sentais son départ, la réclusion pendant ses tournées dans le monde entier, les années perdues. J’ai décidé de poser un voile sur la souffrance, les absences, le manque de joies. Aujourd’hui, j’ai trouvé le moyen de sourire dans mon coeur : je suis heureuse.

Lisa Simone, interview dans le journal « Libération »

agdubost@lahague.com +33 2 33 01 93 60 http://www.espacecultureldelalhague.com/

