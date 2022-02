Spectacle « Nicodème a un problème » de Cristine Mérienne Douarnenez Douarnenez Catégories d’évènement: Douarnenez

Finistère

Spectacle « Nicodème a un problème » de Cristine Mérienne Douarnenez, 18 février 2022, Douarnenez. Spectacle « Nicodème a un problème » de Cristine Mérienne MJC 11 boulevard Camille Réaud Douarnenez

2022-02-18 – 2022-02-18 MJC 11 boulevard Camille Réaud

Douarnenez Finistère Nicodème a un problème, il ne voit pas plus loin que le bout de son nez ! Quand tout à coup…

Les mots dits ou chantés de Cristine Mérienne emmènent les petits dans une Odyssée à leur mesure.

Solo harpe voix danse récit… 4 – 6 ans

