Parthenay Deux-Sèvres « Ni Cage Ni Nid » est un spectacle de poésie clownesque alliant musique, théâtre et poésie. À destination des familles il est accessible pour les enfants à partir de 8 ans. Le spectacle a été écrit et est joué par la poète Timotéo. Jauge limitée / Réservation conseillée :

