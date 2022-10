SPECTACLE – NEZ SCRIMEUSES

SPECTACLE – NEZ SCRIMEUSES, 16 novembre 2022, . SPECTACLE – NEZ SCRIMEUSES



2022-11-16 15:00:00 15:00:00 – 2022-11-16 “ Improbable duo , mais formidable duo de clownettes ou au fil de l’épée se raconte l’épopée d’une rencontre qui ferraille dur , mais qui finit bien… Mam’zelle Irma et Kapucine sont convoquées toutes les deux par le chef pour une

démonstration d’escrime artistique.

Elles découvrent le lieu ou elles vont se produire et en plus le chef , il est pas encore là… À partir de 4 ans. dernière mise à jour : 2022-09-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville