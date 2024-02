SPECTACLE NEWMAN, MA MÈRE ET MOI Pont de Montvert Sud Mont Lozère, vendredi 23 février 2024.

SPECTACLE NEWMAN, MA MÈRE ET MOI Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Fabio Zenoni, nous donnera une étape de chantier le vendredi 23 février à 19h30 de son spectacle « Newman, ma mère et moi « , mise en scène par Damien Bricoteau et Thibault Neve.

Ma mère aurait voulu que je sois Paul Newman. J’ai raté sa vie.

Enfi…

Enfin debout, je rends hommage aux errances, aux détours, aux enfances héroïques et aux bouées de fortune, aux pères qui ont fui ou qui ont survécu tout dépend du point de vue, du point d’attaque, de l’angle des années qui passent et qui vous transforment un sourire, une histoire, un souvenir, une vie entière.

Avec puis sans masque, je raconte l’aventure d’un garçon qui a suivi le désir des autres jusqu’à se perdre et qui en est revenu, presque vieux mais lavé de tout, prêt à affronter des montagnes. Vivant et libre.

Avec joie et jubilation. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 19:30:00

fin : 2024-02-23

Salle polyvalente

Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie passemontagne48@gmail.com

