Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir, Nogent-le-Rotrou Spectacle Né quelque part Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Nogent-le-Rotrou

Spectacle Né quelque part Nogent-le-Rotrou, 18 décembre 2021, Nogent-le-Rotrou. Spectacle Né quelque part Nogent-le-Rotrou

2021-12-18 – 2021-12-18

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir “Né quelque part”, le spectacle de Mathieu Barbances, raconte l’histoire de Tarek, un petit garçon syrien qui va, avec sa famille, connaître la guerre, la fuir en quittant son pays et… ses copains. Ce conte réaliste parle de l’exil, des migrants et d’un périple de plusieurs mois pour arriver en France. “Né quelque part”, le spectacle de Mathieu Barbances, raconte l’histoire de Tarek, un petit garçon syrien qui va, avec sa famille, connaître la guerre, la fuir en quittant son pays et… ses copains. +33 2 37 52 76 16 “Né quelque part”, le spectacle de Mathieu Barbances, raconte l’histoire de Tarek, un petit garçon syrien qui va, avec sa famille, connaître la guerre, la fuir en quittant son pays et… ses copains. Ce conte réaliste parle de l’exil, des migrants et d’un périple de plusieurs mois pour arriver en France. mathieu barbances

Nogent-le-Rotrou

dernière mise à jour : 2021-11-15 par OTs du Perche

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Nogent-le-Rotrou Autres Lieu Nogent-le-Rotrou Adresse Ville Nogent-le-Rotrou lieuville Nogent-le-Rotrou