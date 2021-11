Spectacle – “Ne le dis surtout pas” Morcenx-la-Nouvelle, 20 novembre 2021, Morcenx-la-Nouvelle.

15 15 EUR “Ne le dis surtout pas” par la compagnie GIVB. Salle du Maroc à 18h. En juin 2001, sa mère lui dit “Ne le dis surtout pas à ton père, sinon il va me quitter !”. Une phrase qui est restée gravée dans sa mémoire. Stéphane vous replonge dans son enfance pour nous raconter son parcours de l’école primaire jusqu’à ce fameux vendredi soir de juin 2001. Reconstituez avec lui le puzzle de son histoire.. Écriture et jeu : Stéphane Baup-Danty-Lucq. Co-écriture et mise en scène : Barbara Drouinaud Bobineau. Tarifs : Adultes 15€ / Réduit 10€ (groupe > 7 personnes et demandeurs d’emplois) / Gratuit pour les -18 ans. Les guichets seront ouverts 45min avant le début du spectacle.

