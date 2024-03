SPECTACLE NAÎTRE CIE GIVB Rue du Stade Thiaucourt-Regniéville, vendredi 22 mars 2024.

SPECTACLE NAÎTRE CIE GIVB Rue du Stade Thiaucourt-Regniéville Meurthe-et-Moselle

Vendredi

Un portrait croisé entre Barbara, 40 ans, 2 enfants, ayant vécu un accouchement à domicile et de Stéphane, 44 ans, homosexuel sans enfants et qui ne sait pas encore s’il en aura un jour.

Depuis qu’ils se côtoient, Stéphane a vu Barbara devenir mère. Il s’est amusé de ses anecdotes, il s’est étonné qu’elle souhaite accoucher à la maison, a tenté de calmer ses angoisses, a découvert des termes et des maux inconnus.

Quand Barbara est devenue mère, elle a renvoyé Stéphane à son propre désir d’enfant. Elle a ravivé des questionnements qu’il avait mis sous le tapis. Ai-je envie d’avoir des enfants ? Pourquoi n’en ai-je pas alors que j’en ai envie ? Quand il a annoncé à ses parents qu’il aimait les hommes, Stéphane a eu l’impression de naitre pour la première fois.

Elle est celle qui fait venir au monde. Il est celui qui naît à lui-même. Les interrogations de l’un enrichiront l’autre….

… Et la parole va se libérer, parce que ces deux-là ont besoin d’en parler .Tout public

10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:30:00

fin : 2024-03-22 22:30:00

Rue du Stade La Loco

Thiaucourt-Regniéville 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est

L’événement SPECTACLE NAÎTRE CIE GIVB Thiaucourt-Regniéville a été mis à jour le 2024-03-06 par MEURTHE ET MOSELLE TOURISME