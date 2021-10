Spectacle – N°5 De Chollet Pleurtuit, 20 novembre 2021, Pleurtuit.

Spectacle – N°5 De Chollet 2021-11-20 – 2021-11-20 Rue Jules Védrine Espace Delta

Pleurtuit Ille-et-Vilaine Pleurtuit

Humour. Un spectacle écrit par Christelle Chollet et Rémy Caccia, mis en scène par Rémy Caccia.

N°5 de Chollet : “Une femme sans parfum est une femme sans avenir.” (Coco Chanel)

Le 5ème show de la diva de l’humour est rock et féroce. Décoiffant et décoiffée, rebelle et blonde, dans son n°5 l’humoriste sort sa griffe : sketchs, tubes, rythme, impro…

“C’est mon 5ème spectacle, le temps passe trop vite. Rendez-vous compte, quand j’ai commencé l’Empiafée, Chirac était Président de la République. En 5 spectacles j’ai connu 4 présidents, le grand, le petit, le gros et le jeune.» (Christelle Chollet).

« Attention je peux vous faire un merdley des années 80. ,Comme son nom l’indique c’est un Medley mais uniquement avec des chansons de merde.» (Christelle Chollet).

Tarif : 20€ / 14€

Les ventes des billets se font exclusivement en magasin ou en ligne : En magasin : Fnac / Carrefour / Géant / Magasins U / Intermarché. En ligne : www.francebillet.com

Samedi 20 novembre 2021 – 20h30 – Espace Delta

+33 2 99 88 84 22 https://www.francebillet.com/billet-sortie/acheter/theatre-musical-christelle-chollet-manplno5-lt.htm

Humour. Un spectacle écrit par Christelle Chollet et Rémy Caccia, mis en scène par Rémy Caccia.

N°5 de Chollet : “Une femme sans parfum est une femme sans avenir.” (Coco Chanel)

Le 5ème show de la diva de l’humour est rock et féroce. Décoiffant et décoiffée, rebelle et blonde, dans son n°5 l’humoriste sort sa griffe : sketchs, tubes, rythme, impro…

“C’est mon 5ème spectacle, le temps passe trop vite. Rendez-vous compte, quand j’ai commencé l’Empiafée, Chirac était Président de la République. En 5 spectacles j’ai connu 4 présidents, le grand, le petit, le gros et le jeune.» (Christelle Chollet).

« Attention je peux vous faire un merdley des années 80. ,Comme son nom l’indique c’est un Medley mais uniquement avec des chansons de merde.» (Christelle Chollet).

Tarif : 20€ / 14€

Les ventes des billets se font exclusivement en magasin ou en ligne : En magasin : Fnac / Carrefour / Géant / Magasins U / Intermarché. En ligne : www.francebillet.com

Samedi 20 novembre 2021 – 20h30 – Espace Delta

dernière mise à jour : 2021-10-01 par