Spectacle “Mythes et jupes” Musée Hébert, 13 mai 2022, La Tronche.

Spectacle “Mythes et jupes”

Musée Hébert, le vendredi 13 mai à 18:30

Le conteur Rémi Ansel Salas divague à tout va sur le mythe d’Aphrodite, dressant le portrait et le parcours de l’emblématique déesse grecque, comme un prétexte pour évoquer et interroger les regards portés sur le corps féminin. L’occasion de jouer avec les notions et les perceptions du désir physique, ses mécanismes et ses frustrations. À une écriture orale vive se mêle une écriture sonore enrichie d’une collecte de paroles et d’échantillons musicaux diffusés à la manière d’un chœur antique accompagnant le conteur. Une création 2019 de Rémi Ansel Salas.

Gratuit. Durée : 1h. Sur inscription au 04 76 42 97 35. Places limitées.

