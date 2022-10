Spectacle Mystères au Pays des Lumières Ingwiller Ingwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Ingwiller

Spectacle Mystères au Pays des Lumières
Ingwiller, 26 novembre 2022

Ingwiller Bas-Rhin

2022-11-26

Bas-Rhin Mystères au Pays des Lumières « La guerre des Pères Noël »

Spectacle itinérant avec la troupe locale Balad’Ing et la participation du théâtre des 2 Haches.

Direction Jean-Michel Steinbach

Départs 16h30 et 18h30

Petite restauration Spectacle itinérant qui partira de La Halle. Ingwiller

