Médiathèque de Vic, le vendredi 18 février à 18:30

Quatre musiciens (chanteuse, guitariste, bassiste et accordéoniste) évoquent la vie de Federico Garcia Lorca, artiste hors normes: peintre, musicien, homme de théâtre, poète. Son enfance en Andalousie, ses oeuvres, sa mort tragique à l’âge de 38 ans le 19 août 1936. Le spectacle est conçu comme un voyage où la musique et les chansons entrent en résonance avec les textes de l’auteur du “Romancero gitano”, “Poemas del canto jondo”, “Poeta en Nueva York”, “Juego y teoria del duende” et tant d’autres.

Entrée gratuite, pass vaccinal demandé

Spectacle de Pat y Picos Médiathèque de Vic quai rossignol 65500 Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-18T18:30:00 2022-02-18T20:00:00

