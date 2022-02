SPECTACLE MUSIQUE ET DANSE IRLANDAISE : O’DANCING EIRE Saint-Joachim Saint-Joachim Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

O'Dancing Eire est une association nazairienne de passionnés de la danse irlandaise. La troupe se produit régulièrement en spectacle, principalement dans le grand Ouest. Récemment, les danseurs d'O'Dancing Eire se sont associés à une troupe de musiciens, avec le désir commun de partager la culture musicale et dansée de la Grande Verte. En exclusivité pour cette soirée, danseurs et musiciens proposent de vous faire vibrer aux sons du tin whistle, la flûte typiquement irlandaise, du bodhràn, cette percussion reconnaissable entre toutes ; ainsi que d'autres instruments qui vont vous transporter vers les contrées d'Irlande. Portés par les rythmes endiablés des musiciens, les danseurs évoluent en chaussons et claquettes irlandaises. Les chorégraphies modernes ou puisées dans le répertoire traditionnel se succèdent à un rythme effréné. Venez découvrir ou redécouvrir les danses de nos voisins irlandais lors de ce spectacle !

