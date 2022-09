Spectacle musicale « Suivez-moi Jeune Homme » Lalheue Lalheue Catégories d’évènement: LALHEUE

Saône-et-Loire

Spectacle musicale « Suivez-moi Jeune Homme » Lalheue, 9 octobre 2022, Lalheue. Spectacle musicale « Suivez-moi Jeune Homme »

13 Route de la Chapelle Cour de la mairie ou salle des fêtes de Lalheue en cas de pluie Lalheue Saône-et-Loire Cour de la mairie ou salle des fêtes de Lalheue en cas de pluie 13 Route de la Chapelle

2022-10-09 – 2022-10-09

Cour de la mairie ou salle des fêtes de Lalheue en cas de pluie 13 Route de la Chapelle

Lalheue

Saône-et-Loire Lalheue EUR Ce tour de chant théâtralisé s’articule autour d’extraits satyriques, malicieux, tendres et quelques fois impertinents, tirés d’un ouvrage pseudo biographique « Les Coulisses du Café ».

Concert: Yvette Guimbarde par Cahin Caha » publié en 1893. Le « Suivez-Moi Jeune Homme » était le nom attribué à un long ruban, três en vogue au tournant du 20ême siêcle,

qui ornait la taille ou le chapeau des jeunes filles Observé au prisme de chansons écrites et composées entre 1870 et 1950, l’univers de la mode et des petites mains qui la font, révêle avec vivacité et précision

tout un pan d’histoire de la condition féminine. Production: Compagnie XIX SPECTACLE MUSICAL avec

Jean Jacques Parquier (jeu), Aude Husson Patru (chant) & Claire Simonet (clavier). christian.cretin0708@orange.fr +33 3 85 44 83 59 http://www.mairie-lalheue.com/ Cour de la mairie ou salle des fêtes de Lalheue en cas de pluie 13 Route de la Chapelle Lalheue

dernière mise à jour : 2022-09-21 par

Détails Catégories d’évènement: LALHEUE, Saône-et-Loire Autres Lieu Lalheue Adresse Lalheue Saône-et-Loire Cour de la mairie ou salle des fêtes de Lalheue en cas de pluie 13 Route de la Chapelle Ville Lalheue lieuville Cour de la mairie ou salle des fêtes de Lalheue en cas de pluie 13 Route de la Chapelle Lalheue Departement Saône-et-Loire

Lalheue Lalheue Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lalheue/

Spectacle musicale « Suivez-moi Jeune Homme » Lalheue 2022-10-09 was last modified: by Spectacle musicale « Suivez-moi Jeune Homme » Lalheue Lalheue 9 octobre 2022 13 Route de la Chapelle Cour de la mairie ou salle des fêtes de Lalheue en cas de pluie Lalheue Saône-et-Loire Lalheue Saône-et-Loire

Lalheue Saône-et-Loire