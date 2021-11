Capbreton Salle Ph'art - Casino de Capbreton Capbreton, Landes Spectacle musicale « Les Pieds dans l’eau glaçée » Salle Ph’art – Casino de Capbreton Capbreton Catégories d’évènement: Capbreton

Landes

Spectacle musicale « Les Pieds dans l’eau glaçée » Salle Ph’art – Casino de Capbreton, 22 janvier 2022, Capbreton. Spectacle musicale « Les Pieds dans l’eau glaçée »

Salle Ph’art – Casino de Capbreton, le samedi 22 janvier 2022 à 15:30

Sous les yeux d’une narratrice aux pieds glacés, au bord d’une cascade, un soir d’été, s’allume une luciole venant de nulle part et partout ! Au même moment, un clown rêveur se balade et rencontre cette jolie luciole qui scintille. Elle décide alors de le suivre pour connaître son monde et déploie ses ailes pour danser, chanter sur la musique qu’il lui joue par amour… Avec la cie Brasil Sunshine et issu de leur livre éponyme Un conte musical initiatique pour petits et grands abordant l’écologie avec féerie. Salle Ph’art – Casino de Capbreton Place de la Liberté 40130 Capbreton Capbreton Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T15:30:00 2022-01-22T16:30:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2022-01-22T15:30:00 2022-01-22T16:30:00