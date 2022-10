SPECTACLE MUSICALE « LES DESAXES »

SPECTACLE MUSICALE « LES DESAXES », 28 janvier 2023, . SPECTACLE MUSICALE « LES DESAXES »



2023-01-28 – 2023-01-28 Surmontant le cuisant échec d’une audition ratée, 4 virtuoses du saxophone se rencontrent pour la première fois : le classique et son alto volubile, le jazz et son baryton cool et enfin le saxophoniste de rue et son soprano clownesque…

Egaux dans la défaite, ils s’embarquent dans un voyage musical de funk à un Aria de Bach, de la musique tzigane à la bossa brésilienne… du chant africain au duduk arménien… ou de Bruno Mars à Charlie Mingus. L’unisson fait la force !

Les DéSAXéS, quatuors de saxophonistes virtuoses, sorte de Sax Brothers dézingués, sont devenus par goût du spectacle et du défi, comédiens, danseurs, bruiteurs, chanteurs… Spectacle musicale avec le groupe « Les DéSAXés », MAD SAX dernière mise à jour : 2022-10-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville