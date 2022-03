Spectacle musicale Cie VIRUS Le Buisson-de-Cadouin, 8 avril 2022, Le Buisson-de-Cadouin.

Spectacle musicale Cie VIRUS le bourg Foyer rural Le Buisson-de-Cadouin

2022-04-08 – 2022-04-08 le bourg Foyer rural

Le Buisson-de-Cadouin Dordogne

“Un spectacle musical où les sonorités du quotidien se mêlent aux mélodies pour une véritable poésie mécanique. Le spectacle musical aborde le thème du recyclage, du rapport de notre société aux objets. Dans une époque où la surconsommation est au cœur de nos pratiques, cette approche apporte au public un autre regard sur l’environnement.

Dimanche matin sur un vide grenier, deux curieux brocanteurs cherchent à se débarrasser du bazar de la maison familiale. Ces vendeurs hors-pair cherchent des acheteurs pour leur multitude d’objets fantasques et farfelus. Ils présentent, ils commentent, ils actionnent les trésors d’invention que leur grand-mère a confectionné à l’aide d’objets du quotidien et de matériaux recyclés. Au fil du spectacle les objets se transforment en instruments, les camelots en chefs d’orchestres et ce grand déballage forme bientôt un conservatoire imaginaire…

+33 9 85 00 07 13

