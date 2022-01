Spectacle musical Y’a d’la Joie Saint-Loubès, 6 mai 2022, Saint-Loubès.

Spectacle musical Y’a d’la Joie Saint-Loubès

2022-05-06 15:00:00 – 2022-05-06

Saint-Loubès Gironde Saint-Loubès

EUR 28 Arc en Ciel Productions & la Compagnie Trabucco présentent Y’A D’LA JOIE !

La nouvelle comédie musicale de la Compagnie Trabucco porte bien son nom ! Une fois encore nos artistes seront réunis pour une jolie histoire pleine d’émotions et d’humour et plongés dans l’univers de la France sous l’Occupation.

A l’instar des films comme « Le Mur de l’Atlantique », « La Traversée de Paris » ou encore « L’As des As », on retrouvera des personnages hauts en couleur dans un décor et des costumes de cette époque tourmentée mais durant laquelle nous avons puisé une source d’inspiration joyeuse.

Le programme reprendra des grands standards de la chanson française d’hier mais aussi aujourd’hui pour raconter une histoire pleine de légèreté et de joie ! De grandes et belles voix, des chorégraphies dynamiques et une mise en scène impeccable pour votre plus grand bonheur !

+33 2 35 86 85 00

Arc en Ciel Productions & la Compagnie Trabucco

Saint-Loubès

