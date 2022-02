Spectacle Musical : Y’a d’ la Joie Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Catégories d’évènement: Bourg-lès-Valence

Drôme

Spectacle Musical : Y'a d' la Joie Espace Girodet Allée André Revol Bourg-lès-Valence
2022-05-03

2022-05-03 – 2022-05-03 Espace Girodet Allée André Revol

Bourg-lès-Valence Drôme Bourg-lès-Valence EUR 28 28 Le programme reprendra des grands standards de la chanson française d’hier mais aussi d’aujourd’hui pour raconter une histoire pleine de légèreté et de joie ! De grandes et belles voix, des chorégraphies dynamiques et une mise en scène impeccable ! trabucco@wanadoo.fr +33 2 35 86 85 00 Espace Girodet Allée André Revol Bourg-lès-Valence

Bourg-lès-Valence Drôme