Spectacle musical Toujours un tube Yvetot, mardi 12 mars 2024.

Spectacle musical Toujours un tube Yvetot Seine-Maritime

Après le spectacle musical Tubes d’un jour, tubes toujours , Undershow Production et les Spectacles RGR sont de retour avec un épisode 2 ! Revivez les sixties, parcourez les plus grands succès français et internationaux des années 70, replongez-vous dans l’ambiance unique du festival mythique de Woodstock, enfilez vos vestes à paillettes sur les rythmes endiablés du disco, reprenez les refrains accrocheurs et indémodables des années 80 et, enfin, enivrez-vous de la chanson française des années 80.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-12 15:00:00

fin : 2024-03-12

Rue Pierre de Coubertin

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie contact@spectaclesrgr.fr

