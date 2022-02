Spectacle musical The Bowie Perspective Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Spectacle musical The Bowie Perspective Romans-sur-Isère, 3 février 2022, Romans-sur-Isère. Spectacle musical The Bowie Perspective Théâtre de la Presle Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère

2022-02-03 18:00:00 18:00:00 – 2022-02-03 Théâtre de la Presle Quai Sainte Claire

Romans-sur-Isère Drôme Répétition publique par le Collectif Faun(es)

The Bowie Perspective est un spectacle musical, un seul en scène de 1h pour piano/voix, traitements sonores et vidéodanse. Théâtre de la Presle Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2022-01-31 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Théâtre de la Presle Quai Sainte Claire Ville Romans-sur-Isère lieuville Théâtre de la Presle Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère Departement Drôme

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/

Spectacle musical The Bowie Perspective Romans-sur-Isère 2022-02-03 was last modified: by Spectacle musical The Bowie Perspective Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 3 février 2022 Drôme Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drôme