SPECTACLE MUSICAL “SO SASSY” La Bazoge, 5 novembre 2021, La Bazoge.

SPECTACLE MUSICAL “SO SASSY” Salle l’Envol 22 Rue des Hortensias La Bazoge

2021-11-05 21:00:00 – 2021-11-05 23:00:00 Salle l’Envol 22 Rue des Hortensias

La Bazoge 72650 La Bazoge

Concert des Sassy Swingers

Ça swingue, ça chaloupe, on y voit une pin-up « Sassy » à la voix sexy et des instruments insolites, le tout dans un style délicieusement rétro… Irrésistible et contagieux

Le sextet enthousiaste et impertinent tire son originalité de ses prestations scéniques et scénographiées dans un show vintage alliant bonheur et partage avec le public.

La musique personnelle du groupe est chorégraphiée par David Rolland*, pour un résultat encore plus punchy, empreint d’humour et d’allégresse.

+33 2 43 25 40 07

Salle l’Envol 22 Rue des Hortensias La Bazoge

