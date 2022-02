Spectacle musical Si Sacha Guitry vous était conté… L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe), 9 avril 2022, Menton.

Spectacle musical Si Sacha Guitry vous était conté…

L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe), le samedi 9 avril à 15:00

**Spectacle musical Si Sacha Guitry vous était conté…** Avec Lucien Rosso (narration, comédie), Pierrette Roger (Piano) et Virginie Maraskin (Chant, comédie) Odes et Ballades dans son spectacle musical et théâtral, vous convie à partager un chansons, airs d’opérette et extraits de ses plus célèbres pièces, le parcours de ce personnage hors du commun, homme d’esprit, de théâtre et célèbre humoriste. De La belle époque aux années 50…

Gratuit, entrée libre, règlementation COVID selon les normes en vigueur à la date de l’animation

Avec Lucien Rosso (narration, comédie), Pierrette Roger (Piano) et Virginie Maraskin (Chant, comédie)

L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe) 8 avenue Boyer 06500 Menton Menton Alpes-Maritimes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T15:00:00 2022-04-09T16:30:00