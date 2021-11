Lille médiathèque de Moulins Lille, Nord Spectacle musical – samedi 6 novembre médiathèque de Moulins Lille Catégories d’évènement: Lille

Ce spectacle intitulé “Les lueurs” (2021), est une performance qui parle de chemins caillouteux à traverser, de deuil et d’animaux totems. Une expérience onirique qui nous transforme, nous questionne et nous fait avancer…vers la lumière, vers “Les lueurs”. . ⭐️ Magnifique spectacle créé par Collectif errances. Autrices et interprètes Mélody Blocquel et Laurine Pilarski > [[https://bit.ly/3EO6RnR](https://bit.ly/3EO6RnR)](https://bit.ly/3EO6RnR) . ⏰ samedi 6 novembre, de 16h à 16h45 médiathèque de Moulins – 03.28.55.30.93 A partir de 10 ans

entrée libre

La médiathèque de Moulins vous propose une lecture musicale captivante mêlant musique live, théâtre d’ombres et marionnettes de papier. médiathèque de Moulins 8 allée de la Filature 59 000 Lille Lille Lille-Moulins Nord

