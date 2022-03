Spectacle musical – Samedi 19 mars L’Odyssée – Nouvelle Salle des Fêtes Balma Catégories d’évènement: Balma

L’Odyssée – Nouvelle Salle des Fêtes, le samedi 19 mars à 19:30

Spectacle musical tout public avec mise en scène et décors sous la direction artistique de Jessie BRENAC-LITZINGER _**Tarif : 8 €**_ _**Gratuit pour les – 12 ans**_

Par l’Atelier Sonore L’Odyssée – Nouvelle Salle des Fêtes Place De La Libération, 31130 Balma Balma Domaine de Balma Haute-Garonne

