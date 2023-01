Spectacle musical « Salvador & Monsieur Henri » Coulon, 22 janvier 2023, Coulon .

Spectacle musical « Salvador & Monsieur Henri »

2023-01-22 – 2023-01-22

6 EUR Spectacle musical de Anne Cadilhac

Avec Anne Cadilhac et Caroline Montier

Mise en scène Yann de Monterno

« Ce spectacle dessine un voyage. La mise en scène

procède en allers-retours entre le comique et le tragique.

Il revisite la discographie de Salvador avec une pianiste et

une chanteuse de jazz virtuoses et loufoques, c’est devenir

explorateur d’une petite planète, qui, en un siècle, a fait sa

révolution du Salvador ».

Tout public à partir de 6 ans – Durée 1h10

Source : CSC du Marais

CSC du marais

