Spectacle musical Rag’n Boogie Salle Malraux Neuville-en-Ferrain, samedi 17 février 2024.

Spectacle musical Rag’n Boogie Avez-vous entendu parler du Cake-Walk, des Minstrels et des rent-parties ? Le ragtime et le boogie-woogie vous disent quelque chose ? Samedi 17 février, 20h00 Salle Malraux Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-17T20:00:00+01:00 – 2024-02-17T21:15:00+01:00

Fin : 2024-02-17T20:00:00+01:00 – 2024-02-17T21:15:00+01:00

Comment des musiques aussi joyeuses ont-elles pu naître dans le contexte dramatique de l’époque ?…

Sébastien TROENDLÉ s’est plongé dans l’histoire de ces musiques et de leurs créateurs et nous invite au voyage.

Pour toucher au plus près de ce que furent les destins de ces artistes, pour mieux plonger dans leur époque et les conditions d’éclosion de leurs musiques, de nombreuses images et films d’archives accompagnent et amplifient ce voyage au cœur d’une Amérique déchirée, mais animée d’un bouillonnement créatif sans égal.

De sorte que dans Rag’n Boogie, les forces de la musique, de l’image et de la narration d’une histoire aux accents universels, se conjuguent dans un souffle quasi épique.

Salle Malraux 1 rue Fernand Lecroart 59960 Neuville en ferrain Neuville-en-Ferrain 59960 Nord Hauts-de-France

DR