Spectacle musical : Qu’est-ce qu’il fabrique dehors ? Bagnoles de l’Orne Normandie, 17 septembre 2021, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Spectacle musical : Qu’est-ce qu’il fabrique dehors ? 2021-09-17 17:00:00 17:00:00 – 2021-09-17

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Organisé par l’association pour la rénovation et le maintien de l’Église Sacré-Cœur au profit de de la restauration des cloches.

Le décor est constitué de deux établis avec une multitude d’instruments ou d’objets du quotidien dont la sonorité participe à un habillage, une peau musicale poreuse retenant toute l’attention du spectateur et l’invitant naturellement au silence de l’écoute. La création musicale est le reflet d’un travail artisanal soigné, d’une recherche et d’une attention toute particulière à la manière dont « sonnent » les morceaux qui relèvent de l’orfèvrerie. L’interprétation au travers de la présence scénique naturelle et engagée de Jean-Pierre Labbé invite en douceur le spectateur à plonger dans un univers poétique où il fait bon se prélasser. Ce « hors du temps » réconcilie avec l’existence d’aujourd’hui, invite à la simplicité, au travail bien fait, à la patience. C’est un bain de jouvence où l’on se sent revigoré et le spectateur ne s’y trompe pas.

Tarif : libre participation.

Le spectacle aura lieu en intérieur ou en extérieur (jardin de l’église du Sacré-Cœur), en fonction des conditions météorologiques.

+33 6 21 30 72 98

