Spectacle musical « que sont mes rimes devenues ?

Spectacle musical « que sont mes rimes devenues ?, 18 juin 2022, . Spectacle musical « que sont mes rimes devenues ?

2022-06-18 20:00:00 20:00:00 – 2022-06-18 21:00:00 21:00:00 Venez découvrir un florilège de poèmes, plus ou moins connus, mis en musique par des compositeurs et interprétés par Jean-Claude Dassonneville de la Compagnie Cloche Perse. Théâtre de verdure – domaine de Varye Spectacle musical » Que sont mes rimes devenues ? » par la Compagnie Cloche Perse

Un poème se lit, se dit… et se chante ! Venez découvrir un florilège de poèmes, plus ou moins connus, mis en musique par des compositeurs et interprétés par Jean-Claude Dassonneville de la Compagnie Cloche Perse. Théâtre de verdure – domaine de Varye Jean François Fleury dernière mise à jour : 2022-06-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville