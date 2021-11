Réding Réding 57445, Réding SPECTACLE MUSICAL POUR ENFANTS Réding Réding Catégories d’évènement: 57445

Réding 57445 Réding Un personnage venu d’ailleurs compose avec les enfants le gouvernements du Pays Magique et ce avec tous les héros préférés des enfants ! Représentation unique dimanche 19 décembre 2021 à 17h00, à la salle multiculturelle de Réding. Ouverture des portes : 16h30. Durée du spectacle : 1h environ. Tarif normal : 5€, 3-12 ans : 3€ – gratuit pour les moins de 3 ans. Pas de vente sur place. Billetterie en vente à Tourisme Sarrebourg Moselle Sud (place des Cordeliers – Sarrebourg) ou en ligne : https://tinyurl.com/yzjhjywx Manifestation proposée par Tourisme Sarrebourg Moselle Sud. rue du Gymnase Salle multiculturelle Réding

