Spectacle musical pour enfants : Cléo la petite goutte d’eau, 16 juillet 2022, .

Spectacle musical pour enfants : Cléo la petite goutte d’eau



2022-07-16 17:30:00 – 2022-07-16 18:15:00

Une plongée contée dans le cycle de l’eau, soutenue par des chansons originales et des sons choisis en cohérence avec la portée écologique de l’histoire. Pierres, graines, pots en terre,eau, air, bambou et calebasses constituent les matières sonores du spectacle, soutenues par l’accordéon. C’est en en Bretagne que Cléo choisit de tomber en pluie, comme toute l’équipe artistique de ce spectacle, inspirée par leur terre finistérienne.

« Cléo la petite goutte d’eau »est proposé par les compagnies « ô gué » et « les ailes de soi » dans un coin de nature, en extérieur, sur le site de l’association Bidouilles&Vadrouilles

Ppour plus d’infos et billetterie en ligne :

http://www.bidouillesvadrouilles.fr/ateliers-ponctuels-et-rdv/?fbclid=IwAR1_p2FQQmxifIGQOojb6YF1X6QMVbYJEsFsyFEXMDTY5rDi_cZvuRVMFxk

