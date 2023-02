Spectacle musical – « Pop-up Opéra » Gamaches Catégories d’Évènement: Gamaches

Somme L’opéra pour les tout-petits.

Spectacle en 8 chansons et en 8 pop-up, par les Lunaisiens.

En partenariat avec le Théâtre du Château d’Eu et la Communauté de Communes des Villes Sœurs. Jeune public, à partir de 3 ans. mediatheque.gamaches@gmail.com +33 3 22 61 30 43 Gamaches

