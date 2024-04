[spectacle musical] Pleine Lune Maison Folie Moulins Lille, mercredi 15 mai 2024.

[spectacle musical et sensoriel dans le noir]

➡ PLEINE LUNE

Cie La Balbutie

Maison Folie Moulins

15 mai | 14h30 & 17h30

Gratuit – dès 7ans

Réservation : https://my.weezevent.com/pleine-lune-compagnie-la-balbutie

Une forêt sonore accueille les spectateurs yeux bandés.

Des sons, des éclats de voix et de cordes l’appellent.

Des mains tendues, des odeurs boisées l’invitent à prendre place.

Voix, violon et live électronique dialoguent avec les sensations, déployant une nuit du crépuscule à l’aurore.

Télérama « … Ne pas voir pour mieux convoquer les autres sens et chatouiller l’imaginaire. … L’invisible à la portée de tous ».

—–

Expérience proposée dans le cadre de la semaine de l’accessibilité

