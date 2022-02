Spectacle musical par Gadjo Michto Turckheim Turckheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Turckheim

Spectacle musical par Gadjo Michto Turckheim, 30 avril 2022, Turckheim. Spectacle musical par Gadjo Michto Turckheim

2022-04-30 – 2022-04-30

La musique des Gadjo Michto révèle un enthousiasme et une énergie contagieuse. Les 6 musiciens vous entraîne dans leur univers musical klezmer-swing, où se côtoient l'intime, le festif, et oû, finalement la Slobanie devient réalité ! Les 6 musiciens de Gadjo Michto, vous propose leur musique Klezmer-Swing, slave andalou, c'est du Slobane. +33 3 89 27 61 62

