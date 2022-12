SPECTACLE MUSICAL OUISTITIBABA « DANS LA FABRIQUE DES CADEAUX » Batz-sur-Mer, 21 décembre 2022, Batz-sur-Mer .

SPECTACLE MUSICAL OUISTITIBABA « DANS LA FABRIQUE DES CADEAUX »

Salle des fêtes rue de la plage Batz-sur-Mer Loire-Atlantique rue de la plage Salle des fêtes

2022-12-21 – 2022-12-21

rue de la plage Salle des fêtes

Batz-sur-Mer

Loire-Atlantique

A partir de 3 ans !

Panique dans la fabrique ! Cam et Léon, les aides de camp du Père Noël ont pris une grande décision : ils vont dévoiler les secrets de la fabrique des cadeaux ! Malheureusement un pingouin n’est pas de cet avis et va tout faire pour les en empêcher. Mais Cam et Léon, aidés de leur fidèle acolyte Guillaume Truc, ont bien l’intention d’aller au bout de leurs histoires. Ils tiennent absolument à nous parler de banquise, de mot de passe farfelu ou de cuisine Inuite. Et bien soit ! L’essentiel c’est de se trémousser, de chanter et de s’amuser non ?

Après « Y’a un canard dans l’public ! », Ouistitibaba revient pour faire voyager les enfants et les parents dans la magie de noël. Les 4 musiciens du groupe entremêlent, énergie, pitrerie, jeu de mots, poésie et enthousiasme au sein de ce concert de rock cuivré qui ravira petits et grands !

>> Gratuit. Sans réservation, mais places limitées à la capacité de la salle.

Durée : 50min.

rue de la plage Salle des fêtes Batz-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-12-13 par