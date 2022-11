Spectacle musical – Noël enchanté Monsempron-Libos, 10 décembre 2022, Monsempron-Libos.

Spectacle musical – Noël enchanté

Eglise de Libos Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

2022-12-10 – 2022-12-10

Lot-et-Garonne

EUR 20 20 La mairie de Monsempron-Libos vous propose un spectacle musical conçu et mis en scène par Philippe Candelon « Noël enchanté », les plus beaux chants de Noël de France et d’ailleurs avec Barbara Scaff, Jeanne Rottier, Dady Jourdan et Quentin Castera, musiciens Fabienne Balancie et Joseph Lipomi.

Eglise chauffée.

+33 6 10 02 30 73

Mairie Monsempron

